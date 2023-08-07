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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عذب زوجته لمدة 12 عامًا.. تفاصيل جريمة مروعة في فرنسا

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، إنها ألقت القبض على مواطن ألماني بعد اكتشافها لزوجته بعد 12 عاما من الأسر في منزل الزوجين.

 

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال مصدر في الشرطة الفرنسية، إن “المرأة، وهي ألمانية أيضا، كانت عارية ورأسها حليق عندما وجدوها في غرفة نوم في الشقة، وكانت مصابة بجروح متعددة، بما في ذلك كسور في العظام”.

 

وأضاف المصدر أنها ربما تعرضت للتعذيب.

 

وقالت الشرطة الفرنسية، إن غرفة النوم أغلقت بأسلاك معدنية في مقر الإقامة في فورباخ بشرق فرنسا بالقرب من الحدود الألمانية.

 

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وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، أوضح مصدر في الشرطة، إن “المرأة (53 عاما) تمكنت من الاتصال بالشرطة في ألمانيا التي نبهت بدورها زملاءها الفرنسيين”.

 

واتهم الرجل البالغ من العمر 55 عاما بالخطف والاغتصاب المشدد وأعمال التعذيب والهمجية، حسبما ذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية.

الشرطة الفرنسية فرنسا

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