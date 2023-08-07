90 مليون يورو سنويًا.. تفاصيل مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح

توجه وفد من مسؤولي نادي اتحاد جدة السعودي إلى إنجلترا، للتفاوض مع نظرائهم في ليفربول، للتعاقد مع محمد صلاح، بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

ونفى رامي عباس وكيل محمد صلاح، مغادرة اللاعب للفريق رغم اهتمام الاتحاد بضمه.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أنه برغم نفي الكولومبي رامي عباس وكيل صلاح، مغادرة اللاعب لـ ليفربول، إلا أن أحمد كعكي نائب رئيس اتحاد جدة، رفقة عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي، عادا من رحلة إلى إنجلترا، للتفاوض مع النادي الإنجليزي لمعرفة طلباتهم قبل إتمام التعاقد مع “مو” أو صرف النظر عن الصفقة والتفاوض مع نجوم عالميين آخرين.

وقدم الاتحاد عرضًا لـ صلاح بالحصول على راتب سنوي يُقدر بـ 90 مليون يورو سنويًا.