استشاري صحة نفسية: ثقتك بنفسك لازم تبدأ من داخلك.. فيديو

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن هناك الكثير من الأشخاص يدخلون في علاقات لأنهم غير واثقين في أنفسهم.

وأضاف الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "من الممكن أن يعطي شخص ما مشاعر وهمية مزيفة ويكون الطرف الآخر منتظرا مثل هذا الكلام والمشاعر، في حين أن الشخص الذي يقول هذا الكلام يكون رابط كلامه بمصلحة ويريد شيئا ما لذلك يضع يده على نقطة الضعف".

وأشار الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية،: "أنا دائما أقول للناس ثقتك بنفسك لازم تبدأ من نفسك"، موضحا: "لكي أكون واثق من نفسي وأنا بتعامل مع الناس لازم آخذ بالي أن الشخص اللي قدامي بشر مثلي".

وتابع الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية،: "لابد من فهم شخصية الإنسان الذي اتعامل معه، وأنه بشر لديه عيوب"، موضحا: "لازم يكون عندي ثقة بنفسي أما اعترف بأخطائي، ولابد من فهم كيفية التعامل مع الناس".

