اليونان: 9 مدن مهددة بنشوب حرائق غدا الثلاثاء

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الإثنين أن هناك مخاطر تحدق بتسعة مدن يمكن أن تندلع فيها الحرائق غدا الثلاثاء.

وقالت الأمانة العامة للحماية المدنية في اليونان، إن المدن المهددة بنشوب حريق غدا الثلاثاء هي أتيكا وستريا إلادا بما في ذلك جزيرة إيفيا وثيساليا، وجزر سبوراد والبيلوبونيز وغرب اليونان والجزر الأيونية ومقدونيا الوسطى ومقدونيا الشرقية وتراقيا بما في ذلك جزيرة سامثرو وجزر شمال بحر إيجة، وفقا لصحيفة "إيكاثيمينري" اليونانية.

وتشهد اليونان في الآونة الأخيرة اندلاع حرائق بشمل مستمر جراء ارتفاع درجات الحرارة، وتشارك طائرات الهليكوبر في إخماد الحرائق.