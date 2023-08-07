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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. المحكمة تعلق قرار حظر ارتداء البوركيني

المحكمة تعلق قرار
المحكمة تعلق قرار حظر ارتداء البوركيني

علقت محكمة تولون الإدارية في فرنسا، اليوم الإثنين، حظرا مثيرا للجدل على ملابس السباحة “البوركيني” في بلدة ساحلية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.

وكانت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا قد رفعت دعوى قضائية ضد قرار إدارة مدينة فريوس بحظر ملابس السباحة البوركيني على الشواطئ العامة.

علقت محكمة تولون الإدارية القرار، الذي اتخذ بمبادرة من عمدة مدينة فريوس، ديفيد راشلين، وهو سياسي يميني متطرف في التجمع الوطني.

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وقالت المحكمة في حكمها إن الحظر يتعارض مع مبادئ العلمانية.

وردا على الحكم، ادعي راشلين أن قرار المحكمة يتعارض مع سلامة الجمهور وكذلك قواعد النظافة.

البوركيني فرنسا

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