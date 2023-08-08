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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

صدى البلد

بعد أن احتجز الجيش الانقلابي رئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً في 26 يوليو، أعطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إيكواس، القادة العسكريين الجدد إنذار نهائي، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع إقليمي في جزء من إفريقيا يضم بعضًا من أفقر دول العالم، والتي تعاني بالفعل من حركات التمرد وانعدام الأمن الغذائي والآثار الشديدة لتغير المناخ.

قدرات مجموعة إيكواس للتخل في ازمة النيجر

وتعتبر ايكواس هي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو تكتل يضم 15 دولة حسبما ذكر الموقع الرسمي للمجموعة.

وتضم "إيكواس" 15 دولة، بينها 8 دول تصنف جيوشها ضمن أضخم 145 جيشا في العالم، ويشمل ذلك جيش النيجر، الذي يصنف في المرتبة الـ 4 بين جيوش المجموعة.

وتضم ايكواس كلا من  وهي: النيجر ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو والسنغال وغانا وساحل العاج وتوجو وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا وسيراليون وبنين والرأس الأخضر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

ايكواس مجموعة ايكواس قدرات ايكواس

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