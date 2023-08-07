برلماني: العلاقات بين مصر والأردن مهمة ومتشعبة في جميع المجالات

أكد النائب محمد نشأت العمده، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، على الأهمية الشديدة لاجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

قائلا: إن العلاقات بين مصر والأردن مهمة ومتشعبة في كثير من المجالات وأمامها آفاق واسعة.

التعاون الثنائي بين مصر والأردن

ونوه محمد نشأت في تصريح صحفي له اليوم، برغبة الحكومة المصرية وفق توجيهات الرئيس السيسي على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاردن، وبخاصة في المجال التجاري الاستثماري من خلال عمليات التطوير والتوسعة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في زيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، ويمثل مكسبا مشتركا للبلدين.

وشدد عضو مجلس النواب، على حرص الدولتين على الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وهو ما يؤكد على المسؤولية التي يتحملها الطرفان لمواكبة مستجدات العمل المشترك بكافة المجالات، والعمل على تذليل أي عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون بين الدولتين خاصة بعد الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة.

ولفت نائب الصعيد، إلى بحث كل من مصر والأردن، تعزيز التعاون وبشكل كبير في عدد من المجالات المرتبطة بالمستقبل، كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، ومشروعات الربط الكهربائي، موضحاً أن خط ربط الكهربائي الحالي بين مصر والأردن تصل قدرته إلى 550 ميجا وات، ومن المستهدف الوصول بقدرته إلى 2000 ميجا وات يتم تنفيذها على مراحل، وذلك بهدف الاستفادة من خط الربط، ونقل الطاقة الكهربائية إلى عدد من الدول الأخرى.

واختتم النائب محمد نشأت العمده، أن اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، إضافة حقيقية للعلاقات المتطورة بين البلدين في مجالات كثيرة وتمتينها بمختلف المجالات.