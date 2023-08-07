عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكذب أبرزها..استشاري صحة نفسية: هذه الأشياء توضح مصداقية الشخص في استمرار العلاقة..فيديو

محمد هاني،
محمد هاني،

أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أن هناك العديد من الأشخاص عادة ما يهدرون وقتهم ومشاعرهم بسبب عدم قدرتهم على إثبات أنفسهم للطرف الآخر.

txt

خطير في الحب.. استشاري صحة نفسية: الشخص النرجسي لا يعتذر عن أخطاءه


وقال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن من أهم عوامل اكتساب الثقة بالنفس، التخلص من الإحراج، بجانب ترتيب كلام أثناء التحدث.

 

وتابع: العشوائية من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الثقة بالنفس، بجانب عدم تصديق أي كلام تسمعه الأذن، حتى لا يتم استغلال الشخص من بعض الأشخاص.

 

وأوضح محمد هاني، أنه يجب على كل إنسان يريد كسب الثقة بنفسه أن يتصدى لأي عمليات إسقاط يحاول البعض القيام بها، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين النقد والنصيحة.

 

ووجه محمد هاني، مجموعة من النصائح قبل الدخول في أي علاقة عاطفية، حيث هناك مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تكشف مصداقية الشخص ورغبته في استمرار العلاقة، وتتمثل في، الكذب والقسم بالله طيلة الوقت، بتاع حوارات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بترميم مساجد آل البيت

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ