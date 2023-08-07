الكذب أبرزها..استشاري صحة نفسية: هذه الأشياء توضح مصداقية الشخص في استمرار العلاقة..فيديو

أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أن هناك العديد من الأشخاص عادة ما يهدرون وقتهم ومشاعرهم بسبب عدم قدرتهم على إثبات أنفسهم للطرف الآخر.



وقال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن من أهم عوامل اكتساب الثقة بالنفس، التخلص من الإحراج، بجانب ترتيب كلام أثناء التحدث.

وتابع: العشوائية من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الثقة بالنفس، بجانب عدم تصديق أي كلام تسمعه الأذن، حتى لا يتم استغلال الشخص من بعض الأشخاص.

وأوضح محمد هاني، أنه يجب على كل إنسان يريد كسب الثقة بنفسه أن يتصدى لأي عمليات إسقاط يحاول البعض القيام بها، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين النقد والنصيحة.

ووجه محمد هاني، مجموعة من النصائح قبل الدخول في أي علاقة عاطفية، حيث هناك مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تكشف مصداقية الشخص ورغبته في استمرار العلاقة، وتتمثل في، الكذب والقسم بالله طيلة الوقت، بتاع حوارات.