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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق الدورة الرابعة من برنامج التدريب المهنى ببورسعيد

صدى البلد

شهدت محافظة بورسعيد  إطلاق الدورة الرابعة من برنامج التدريب المهني، بالتعاون بين شركة  تي سي آي سنمارو مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في بورسعيد، بمشاركة أكثر من 90 متدرب.

ونجح البرنامج في تدريب أكثر من 400 طالب ممن استفادوا من المنهج الشامل والخبرة العملية المقدمة على مدار الجولات الثلاث السابقة، على أن يتلقى طلاب الجولة الرابعة تدريبًا نظريًا وعمليًا يهدف إلى تطوير مهاراتهم التقنية وتمكينهم من التكيف مع متغيرات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي البرنامج في إطار الالتزام ببناء قاعدة قوية من العمالة المدربة،وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يدعم نظام التعليم الفني والتدريب المهني.

 قال الدكتور خالد الكيلاني، عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، "يمثل برنامج التدريب السنوي، نموذجًا رائعًا على الشراكة المثمرة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، لذا نثق أنه سيزود الطلاب بالمعرفة والمهارات القيمة التي ستعزز من إمكاناتهم للحصول على الوظائف وكذلك آفاق حياتهم المهنية."

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