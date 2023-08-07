معاناة مستمرة.. الدبابات الروسية تتسبب في كوابيس لـ الجيش الأوكراني |ما القصة؟

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الدبابات الروسية ثبطت عزيمة الجيش الأوكراني بتدميرها بمفردها ثماني قطع من معدات العدو في معركة واحدة.

وقال ريتر، في مقابلة مع الصحفي، ستيفن جاردنر: "هناك مقطع فيديو شهير اندفعت فيه دبابة روسية إلى الأمام وقضت على دبابتين أوكرانيتين وست ناقلات جند مدرعة. كانت معركة فاق فيها العدو عددًا من 1 إلى 8، وانتصر الروس”.

وأمس، قال ريتر، إن الجيش الأمريكي لم يشهد قط ما يحدث في مسرح العمليات الأوكراني.

جاءت تصريحات ريتر تعليقا على تصريحات القائد السابق للقوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في العراق وأفغانستان ديفيد بتريوس.

وجادل بتريوس بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتعامل مع الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا في مواجهة روسيا. وعلى حد قوله، يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بقصف مكثف لحقول الألغام، ومن ثم إطلاق جرافات عليها بدعم من مروحيات مقاتلة.

وقال ريتر في رده على هذه التصريحات، إن بترايوس كذب على الشعب الأمريكي بشأن ما يحدث في العراق وأفغانستان من أجل دفع الكونجرس لمواصلة دعم الحروب في هذه الدول.