قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا لم تعد قادرة على إخفاء الخسائر الفادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ريتر، في مقابلة مع الصحفي، ستيفن جاردنر: "لم يعد بإمكان الأوكرانيين إخفاء ذلك.. الناس يتطلعون إلى زيادة المقابر في أوكرانيا، فهي تزداد بشكل كبير.. ومع إعادة الجثث إلى الوطن، بدأ الأوكرانيون بالفعل في النفاد من المساحة لدفنهم".

وأضاف: “تحاول القوات المسلحة الأوكرانية مواجهة الخسائر الكبيرة من خلال إلقاء المزيد من الأشخاص في المعركة، فضلاً عن كسر إرادة الجيش الروسي في الدفاع عن أراضيهم، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا من بين الأوكرانيون الذين لم يعد بإمكانهم إخفاءهم”.

وأوضح ريتر: "كل شيء يذهب إلى حقيقة أنه بحلول نهاية الصيف سيخسر الأوكرانيون بسهولة نصف مليون قتيل".