بعد إجراءات الجيش.. بولندا تعلن تعزيز حدودها مع روسيا

قال نائب وزير الداخلية البولندي، ماسيج واسيك، اليوم الإثنين، إن بولندا أكملت تقريبا تعزيز حدودها مع منطقة كالينينجراد الروسية، بحاجز إلكتروني يتكون من كاميرات وأجهزة استشعار.

وقال واسيك للصحفيين: “تم بالفعل الانتهاء من 95% من الحاجز المحيط على الحدود مع كالينينجراد… الموعد النهائي في سبتمبر لبدء تشغيل هذا الحاجز ليس تحت التهديد”.

وبصرف النظر عن بناء حاجز إلكتروني، قام الجيش البولندي بتجهيز الحدود مع منطقة كالينينجراد بسياج من الأسلاك الشائكة.

بالإضافة إلى ذلك، قام حرس الحدود البولنديون بتركيب القنافذ التشيكية والحواجز الخرسانية على الطرق المؤدية إلى روسيا وبيلاروس.

والحاجز الإلكتروني عبارة عن نظام من أجهزة الاستشعار والكاميرات، مما يجعل من الممكن مراقبة الحدود عن بعد على مدار الساعة، بغض النظر عن الظروف الجوية ودون الحاجة إلى وجود حراس باستمرار في الموقع.