أكلة فرنسية.. طريقة عمل الكريب في البيت زي المطاعم.. مفضلة للأطفال



تبحث الكثير من السيدات عن طريقة الكريب الحلو والحادق ولكن في كثير من الأوقات لا يضبط الطعم مثل الطعم الذي نتذوقه في المحلات ، هو أكلة فرنسية ويعتبر الكريب من الأكلات السريعة التي يحبها الكثيرون، لأن يتميز بطعمة الرائع بالحشوات المختلفة، لذلك يفضلوا شرائه من المطاعم بسبب الحشوات والتوابل المميزة فيه، لذلك تبحث الأمهات عن أسهل طريقة لتحضير الكريب في المنزل بمكونات بسيطة، سوف نوضح لكم طريقة تحضير الكريب زي المطاعم بطعم رائع.

المكونات:

بيضة.

كوب حليب منزوع الدسم.

كوب دقيق.

2 ملعقة من الزيت.

ملعقة من البيكنج بودر

كوب من الدقيق.

2 ملعقة من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

طريقة عمل الكريب :



- توضع البيضة والملح والدقيق ونصف كوب حليب، في وعاء الخلاط الكهربائي.

- تخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد إلى أن تتجانس.

- يضاف ما تبقى من الحليب، وتعجن المكونات مع بعضها مرة أخرى إلى حين تكوين عجين ذي قوام مناسب.

- تدهن مقلاة غير لاصقة بالقليل من الزيت، ويتم وضعها على النار.

- يسكب مقدار مغرفة من المزيج ويوزع على المقلاة.

- انتظري نصف دقيقة ثم اقلبيها على الجهة الأخرى لمدة خمس عشرة ثانية، ثم يخرج من المقلاة.

- تعاد الخطوات مع ما تبقى من الخليط.

- يحشى الكريب بالذي ترغبينه ثم أغلقيه، بحيث يتخذ شكل نصف الدائرة، وهكذا يصبح جاهزاً للتقديم.