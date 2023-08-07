ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحال المستشار أحمد مكي المحام العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية ، سائق يعمل بتطبيق اند درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطنة عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها واستمعت النيابة لأقوال الضحية

نض التحقيقات

س/ ما سبب و مناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج انا كنت طالبه عربية تاكسي على ابليكش ان درایف علشان توصلني من مدينة نصر التي ٦ اكتوبر بعد ما خلصت الدكتور

س وما هي وسيلة الانتقال التي كنتي تطلينها انذاك ؟

ج/ انا كنت راكبه عربية شيفروليه

س/ ما هي مواصفات و ارقام تلك السيارة تحديدا ؟

ج هي عربية شيفرولية افيو لونها فضي

س وهل دار ثمة حوار بينك و بين المتهم آنذاك ؟

ج ايوة .

م وما هو مضمون ذلك الحوار ؟

ج هو اول ماركيت معاه طلبت منه يشيل الشماسه اللي في شباك العربية قالي ماشي وبعدها فضلنا ماشيين علي الطريق لحد ما وصلنا عند نزلة الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات لقيته وقف وقالي انا هنزل اعمل حمام فانا قولتله اصبر لما نقف في بنزينة أو حاجة بلاش تقف هنا و لكنه برده وقف علي جنب الطريق .

س: و ما الذي استتبع ذلك ؟

ج / هو اول ما وقف على جنب الطريق فتح الباب الخلفي للعربية وفتح الباب وقالي انا عايز بوسة

س/ وهل من ثمة حوار دار بينك و بين المتهم انذاك ؟

ج / هو قالي انا عاوز بوسه و انا قولتله انت مجنون وفتح باب العربية و دخل جوه و قفل الباب و كان قاعد علي بركبته ومسكني من صدري ودخل ايده من تحت الهدوم ومسك صدري و باسني من يوقي و انا حاولت ازقه واقاومه وادافع عن نفسي لكن معرفتش

س: ما مدي استطالت يد المتهم لاماكن العفة بجسدك ؟

ج/ ابوة هو مسكني من صدري و دخل ايده الاتني من جوه الهدوم ومسك صدري

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها ، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( اند درايف) لايصالها إلى وجهتها وحضر اليها قائد للمركبة الآلية لتوصيلها الي وجهتها وما ان وصل الي مكان خال عن اعين الماره حتي أوقف السيارة ، وباغتها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس ثدييها وموطن العفة منها بكلتا يديه.