محافظ جنوب سيناء يصدق على 291 حالة تصالح مع مخالفات البناء

صدق محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الاثنين على 10 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة نويبع " نموذج 10"، ليبلغ إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي المدينة 146، كما صدق المحافظ على 6 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالي مدينة آبورديس ليبلغ إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 145 حالة تصالح.

وذكرت المحافظة -في بيان صدر اليوم الاثنين- أن المحافظ صدق على حالات التصالح الخاصة بمدينة نويبع بعد اطلاعه على تقرير عرضه مصطفى عابدين رئيس المدينة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، فيما صدق على حالات التصالح الخاصة بمدينة أبورديس بعد اطلاعه على تقرير أعده سامح متولى رئيس المدينة بديوان عام المحافظة، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة بالنسبة لحالات تصالح المدينتين ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن المحافظ وجه بضرورة استكمال التصديق على بقية قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.