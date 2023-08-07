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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إدارى أسوان يعلن رحيله عن النادي بعد 28 عاما في خدمته

صدى البلد

أعلن محمود سمكة إداري فريق أسوان الرياضي رحيله عن صفوف الجهاز الفني والاداري للفريق ، حيث تقدم بإستقالتة عقب هبوط الفريق لدوري المحترفين.

وكتب "سمكة" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أتقدم إلى حضراتكم وبكل أسف وحزن شديد بإستقالتى أتقدم بها ويعتصرنى الحزن والألم لأنها المرة الأولى التي أغادر فيها بيتى بإرادتى وقد غادرت سابقاً ولكن غصب عنى والله يعلم  منذ تولى مجلسكم الموقر لم أتأخر عن بذل أقصى ما عندى فى حدود شغلى وخارج نطاق عملى لرفعة أسم النادى والحفاظ علي حقوقه وشاركنا سوياً لحظات الفرح والبهجة ولحظات الألم وعدم التوفيق”.

وأضاف: أتقدم بإستقالتى وغير مصدق نفسى ولكن لإحساسى بعدم التقدير فى نهاية موسم من أصعب وأشقى المواسم علي شخصياً.. أسف للإطالة وأتمنى لحضراتكم دوما التوفيق.. ملحوظة أخيرة والله اقسم بالله العلي العظيم وحياة ولادي وربنا يعلم بعدم وجود فرص عمل لى أخرى حاليا  ولكن التقدير والكرامة فوق وقبل أى شئ..

٢٨ عاما داخل كيان عظيم وعزيز جدا علي قلبي 

١٨ سنة لاعبا في النادي من مدرسة الكرة الي الفريق الاول ٧ سنين اداري في الفريق الاول ولم ابخل بنقطة عرق كلاعب واداري في النادي وربنا شاهد علي ذلك حبنا للنادي والكيان اللي اتربيت فيه ولن ابخل علي النادي بأي مساعدة من خارج النادي حبا في المكان اللي اتربيت فيه وفي الاخر ربنا رايد كدة الحمدلله علي كل شئ..

اتمني لكم التوفيق من كل قلبي لمجلسكم المحترم والموقر برئاسة 
المستشار الدكتور الشافعي صالح 
والاستاذ حمادة صالح
والاستاذ ابو الحسن الشاذلي 
وباقي اعضاء مجلس الاداراة المحترمين بحفظ الالقاب وجميع مجالس الادارة المحترمين علي مر العصور" .

يذكر أن فريق أسوان هبط لدورى المحترفين بصحبة فريقي غزل المحلة وحرس الحدود .

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