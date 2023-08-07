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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل زوجة أحدهما وطفلتها بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمة، والمستشار محمد عبدالكريم نائب الرئيس وعضوية المستشار محمد بدر على ابرهيم، وبحضور المستشار مصطفي أكرم ممثل النيابة، وأمانة مصطفي جلال وأشرف جعفر، بإحالة أوراق شقيقين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا، بتهمة ق.تل زوجة أحدهما وطفلتها وإلقاء الج.ثتين في حفرة للمواد البترولية شمال رأس غارب.

وكشفت تفاصيل القضية العثور على ج.ثتي سيدة وطفلتها ملفوفتين بملاءتين، بإحدى المناطق الجبلية بطريق «الزعفرانة/ رأس غارب»، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل وكريمتها، مقيمتان بدائرة القسم حيث تلقت مباحث قسم شرطة رأس غارب، بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا بالعثور على جثتين ملفوفتين بملاءتين، بإحدى المناطق الجبلية بطريق «الزعفرانة/ رأس غارب»، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما.

وتبين أنهما ربة منزل وكريمتها، مقيمتان بدائرة القسم. وكشفت تفاصيل الحادث أن شخص وشقيقه اقدما على قتل زوجة الأول وابنتها البالغة 13 عاما وأخفيا الجثتين في منطقة صحراء غرب بكر،حيث تم العثور عليهما حيث تم طعن الفتاة عدة طعنات أودت بحياتها على الفور ثم قام الزوج بخنق زوجته حتى فارقت الحياة، وعندما تأكد الزوج وأخوه أن الضحيتين فارقتا الحياة قاما بغسل السطح بالمياه ولف الجثتين في «ملاية» وعندما حل الظلام حملا الجثتين في سيارة وتركاهما في صحراء رأس غارب بجوار آبار البترول بمنطقة غرب بكر بطريق رأس غارب الزعفرانة وتلقت أجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب بلاغا بالعثور على جثتين غير واضحتين في الملامح.

ونجح ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب في فك لغز الجريمة والتعرف على هوية الجثتين وبدأت خطة البحث عن مرتكبي الجريمة، وأسفرت تحريات المباحث عن القبض على المتهم زوج الضحية وأخيه وتم احالتهما للنيابة العامة والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ونجح فريق البحث في التعرف على مرتكبي الواقعة وتبين أن زوج القتيلة وشقيقه وراء الواقعة وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تم احالة المتهمين للنيابة التي احالتهما لمحكمة الجنايات.

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