"حماة المستقبل": قرارات الإفراج عن محبوسين تؤكد صدق نوايا القيادة السياسية

ثمن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، قرار النيابة العامة، اليوم، الإثنين، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، لافتا إلى أن هذا القرار يسهم في إثراء حالة الحوار الوطني الجارية بين كافة القوى السياسية الوطنية والتي يشارك فيه مختلف أطياف المجتمع المصري.

توفير مناخ جيد ومناسب لإنجاح الحوار الوطني

وقال المهندس علي عبده، إن تلك القرارات جاءت عقب مطالبات بعض القوى السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للإفراج عن عدد من المحبوسين، في أثناء مناقشات الحوار الوطني، وهو ما يؤكد صدق نوايا القيادة السياسية في توفير مناخ جيد ومناسب لإنجاح الحوار الوطني والانفتاح على مطالب كافة القوى السياسية في ظل جمهورية جديدة تسع الجميع وتضفي مزيدا من الإيجابية للوصول لحالة توافق كامل بين كافة القوى المشاركة في الحوار الوطني.

ولفت، في معرض حديثه، إلى قرارات العفو الرئاسي وجهود لجنة العفو الرئاسي والقائمين على الحوار الوطني، يبذلون جهودا كبيرة في سبيل كسب مزيد من المساحات المشاركة بين أبناء الوطن، للتوافق حول أولويات العمل الوطني والحرص على إثراء المشهد السياسي ووحدة الصف الوطني ووضع القضايا الوطنية في مصاف الأولويات.

واختتم حديثه بالقول: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على فتح ذراعيه للجميع من منطلق المشاركة من أجل مجابهة تحديات الدولة المصرية في ظل الظروف العالمية التي أثرت بالسلب على الكثير من الملفات ولاسيما الملف الاقتصادي، وهو ما يعزز حتمية إدراك الجميع لأهمية تلك المرحلة والعمل من منطلق وطني خالص بعيدا عن الأيديولوجيات الخاصة أوي أية مطالبات من شأنها لا تسهم في تصحيح المسار الوطني.