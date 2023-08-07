على وشك الانهيار.. تحذير أمريكي عاجل من نقطة تحول خطيرة في أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الصراع في أوكرانيا وصل إلى نقطة تحول حيث أن البلاد على وشك الانهيار.

وأضاف ماكجريجور: "نحن في نقطة تحول. أود أن أقول إن هذه ربما تكون أخطر لحظة في هذه الأزمة والصراع الذي نواجهه، لأن أوكرانيا على وشك الانهيار".

وأوضح أن “القوات المسلحة الأوكرانية الآن في حالة يرثى لها.. فقد أدت هجماتهم الفاشلة خلال الهجوم إلى إخراج العصائر الأخيرة منهم، وتم تدمير الوحدات المدربة والمجهزة بمعدات وأسلحة الناتو تقريبًا، والآن الأوكرانية الدولة على وشك الانهيار التام”.

وأشار إلى أنه بعد الهجوم، لن يصبح الأمر أسهل على الأوكرانيين، حيث أصبحت القوات الروسية خلال الصراع أقوى وأكثر قوة بفضل مجمع صناعي عسكري متقدم ووفرة الموارد.

وقال ماكجريجور: "السؤال هو، ماذا سنفعل بعد ذلك؟ ماذا سنفعل عندما ندرك أن الرهان الذي قمت به على هذا البيدق المسمى أوكرانيا قد فشل؟ ماذا سنفعل عندما تصنع وحشًا؟”.