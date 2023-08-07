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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدهما لسيدة.. محمد طعيمة بشخصيتين في الليلة كبيرة

الفنان محمد طعيمة
الفنان محمد طعيمة

اقترب الفنان محمد طعيمة على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الجديد الليلة كبيرة الدي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكرميديا.

وظهر محمد طعيمة في كواليس العمل بشخصيتين احدهما لسيدة ونالت مشاهد محمد طعيمة في العمل اعجاب كافة المتواجدين بموقع التصوير، حتى ان ابطال المسلسل اشادوا بموهبته المميزة واكدوا على انه يملك ادوات هامة يتمناها عدد كبير من الفنانين.

 

أبطال مسلسل الليلة كبيرة

يشار إلي أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني. 

 

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