عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

ديون مقابل رعاية
ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

أصبح الكثير من المرضي في بريطانيا في أزمة بين انتظار القوائم الطويلة لعمليات الفحص والاختبارات التابعة لهيئة الرعاية الصحية NHS وبين الغرق في الديون. 

وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، فإن عدد من الشركات تقدم للمرضى قروض بحجة عدم انتظارهم قوائم الانتظار الطويلة للفحص والعلاج. 

تفاصيل 

"احجز الآن، وادفع لاحقا، لماذا تنتظر وانت تتألم" شعار رفعته العديد من شركات القروض البريطانية من أجل حصول المرضى على رعاية صحية خاصة وسريعة لكن الأمر لم يخلو من سلبيات. 

ولسوء الحظ، فإن القروض التي منها تقديم خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي والمسح المقطعي والموجات فوق الصوتية والأشعة السينية في 150 مركزا على مستوى بريطانيا تسبب في أزمة ديون لمن أقبلوا عليها. 

وبينما أوضح خبراء هذه الشركات بإن قروضهم أخلاقية وخالية من الفوائد لمساعدة الناس على إدارة شؤونهم المالية، لفت نشطاء الديون وخبراء الصحة إلى تراكم الديون على عدد أكبر من الناس بسبب الضغط على هيئة الرعاية الصحية NHS. 

ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب ومبررات بريطانيا لفشل هجوم أوكرانيا المضاد

بريطانيا ..21 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد العام الماضي

 

 

 

 

بريطانيا المرضى الرعاية الصحية NHS الديون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

سليمان وهدان يكشف كواليس عودته لمجلس الزمالك فى اجتماع مع مرتضى منصور

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ترشيحاتنا

قبل افتتاحه بساعات.. الصور الأولى من مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده

وجدت معارضة من الرجال.. أول سيدة بمدينة شبين الكوم تعمل مأذونة.. تفاصيل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

أول رد من الشيخ صاحب واقعة "التنقيط" بالدقهلية.. ونقيب القراء: أمر سخيف

أخبار الحوادث.. القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة سفير ليبي.. مسجون قسم دار السلام توفى بسبب توقف عضلة القلب

كان يعلم برحيل سيد عبدالحفيظ| تعليق شبانة على شخصية كولر مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ