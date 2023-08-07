ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

أصبح الكثير من المرضي في بريطانيا في أزمة بين انتظار القوائم الطويلة لعمليات الفحص والاختبارات التابعة لهيئة الرعاية الصحية NHS وبين الغرق في الديون.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، فإن عدد من الشركات تقدم للمرضى قروض بحجة عدم انتظارهم قوائم الانتظار الطويلة للفحص والعلاج.

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"احجز الآن، وادفع لاحقا، لماذا تنتظر وانت تتألم" شعار رفعته العديد من شركات القروض البريطانية من أجل حصول المرضى على رعاية صحية خاصة وسريعة لكن الأمر لم يخلو من سلبيات.

ولسوء الحظ، فإن القروض التي منها تقديم خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي والمسح المقطعي والموجات فوق الصوتية والأشعة السينية في 150 مركزا على مستوى بريطانيا تسبب في أزمة ديون لمن أقبلوا عليها.

وبينما أوضح خبراء هذه الشركات بإن قروضهم أخلاقية وخالية من الفوائد لمساعدة الناس على إدارة شؤونهم المالية، لفت نشطاء الديون وخبراء الصحة إلى تراكم الديون على عدد أكبر من الناس بسبب الضغط على هيئة الرعاية الصحية NHS.