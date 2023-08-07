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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية وإزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بالمنيا ودمياط

صدى البلد

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظتي المنيا ودمياط حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بجانب حملات تموينية لضبط الخارجين على القانون.
ففي محافظة المنيا، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالمنيا من إزالة ٤٤ حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بالمجالس القروية فى الحسينية وشلقام وصندفا وأبو جرج و أحياء المدينة. 
وتم إزالة 12 حالة تعد فى مركز المنيا.. كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 13 حالة تعد.. وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 3 حالات تعد بدون ترخيص بقرية بنى موسى، فيما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شدة خشبية بحى غرب المدينة.
وفي دمياط أعلنت مديرية التموين بالمحافظة أنه تم شن حملات مكبرة على الأسواق والمحلات العامة لضبط المخالفات ومكافحة الغش والتدليس وحماية جمهور المستهلكين أسفرت عن ضبط عدد ٦٦ محضرا مخالفا للقوانين والقرارات التموينية.
يذكر أنه بمناسبة بداية الأوكازيون الصيفى من اليوم /الاثنين/، فقد تم التصريح لـ ١٢ محلا بالإشتراك فى الأوكازيون (3 قطاع عام + ٩ قطاع خاص).

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