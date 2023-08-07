الأوقاف: انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطلاب الوافدين الأربعاء

تنطلق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية التابع لوزارة الأوقاف، والذي يستضيف عدد ( 45 ) من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم، المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق 9/ 8/ 2023م حتى الجمعة 11/ 8/ 2023م.

انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطلاب الوافدين الأربعاء

ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، يأتي ذلك في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي من الدارسين بالأزهر الشريف، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب والطالبات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم .

دورتان جديدتان في الحاسب الآلي السبت المقبل

وفي إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها ، سيتم عقد دورتين جديدتين رقم ( 115 ، 116 ) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق 12/ 8/ 2023م وحتى الخميس الموافق 24/ 8/ 2023م .

والمتدربون هم:

أولًا: الدورة الصباحية وهي رقم ( 115 ) وتعقد من الساعة ( 10 ) صباحًا وحتى الساعة ( 3 ) عصرًا.

1 - عطية السيد عطية رزق - القاهرة - إمام وخطيب

2 - محمود أحمد يوسف المالح - القاهرة - إمام وخطيب

3 - سامح ممدوح رشاد محمد - القاهرة - إمام وخطيب

4 - أحمد عبد الرحمن فهمي أمين - القاهرة - إمام وخطيب

5 - أحمد محمد رشاد سيد أحمد - كفر الشيخ - إمام وخطيب

6 - محمود إسماعيل عويس السيد - الجيزة - إمام وخطيب

7 - صبحي عبد القادر محمد شرف - البحيرة - إمام وخطيب

8 - محسن محمد حسانين أحمد البطح - القليوبية - إمام وخطيب

9 - عبد المعز محمد محمد محمود - الشرقية - إمام وخطيب

10 - وليد إبراهيم فرج محمد - الشرقية - إمام وخطيب

11 - جهاد عبد الحميد السعيد إبراهيم - الدقهلية - إمام وخطيب

12 - عاشور عامر حسن أحمد - بني سويف - إمام وخطيب

13 - دعاء سيد محمد شلبي - القاهرة - واعظة

14 - نيفين أحمد عبدالله أحمد - القاهرة - واعظة

15 - هبة محمد محمد إبراهيم النبراوي - الدقهلية - واعظة

ثانيًا: الدورة المسائية وهي رقم ( 116 ) وتعقد من الساعة ( 4 ) عصرًا وحتى ( 9 ) مساءً .

1 - علاء سمير فؤاد عبد العال - البحيرة - إمام وخطيب

2 - محمود مصطفى رياض عبدالله - بني سويف - إمام وخطيب

3 - إبراهيم نبيل كمال السيد أبو زهرة - البحيرة - إمام وخطيب

4 - كمال شوقي كمال الحوفي - البحيرة - إمام وخطيب

5 - رمضان السيد إبراهيم حسن - البحيرة - إمام وخطيب

6 - رضوان عرفه إسماعيل حمودة - الإسكندرية - إمام وخطيب

7 - عباس محمد أبو العينين أبو شحاتة - الإسكندرية - إمام وخطيب

8 - شعبان محمد خميس مصطفى - الإسكندرية - إمام وخطيب

9 - محمد عيد محمد حسن - بني سويف - إمام وخطيب

10 - محمود محمد محمد المعصراني - الغربية - إمام وخطيب

11 - عبد العزيز سيد عبد العزيز - الفيوم - إمام وخطيب

12 - هاني فرج السيد - الفيوم - إمام وخطيب

13 - محمد أحمد حمدي خفاجي - المنوفية - إمام وخطيب

14 - أيمن عبد المعطي حامد حبيبة - المنوفية - إمام وخطيب

15 - محمود عبد الغفار محمد عبد الهادي - المنوفية - إمام وخطيب

على أن يقوم كل متدرب بإحضار الملف الشخصي يحتوي على عدد ( 3 ) صورة شخصية، وصورة المؤهل ، وصورة الرقم القومي.