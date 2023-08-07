عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة إنتاج التبغ في مالاوي بنسبة 55%

زراعة التبغ
زراعة التبغ

أعلنت السلطات في مالاوي، اليوم الإثنين أن إنتاج التبغ في البلد الأفريقي ارتفع بنسبة 55% خلال الموسم الأخير نتيجة تحسن الأحوال الجوية.

 

وتسبب تراجع نسبة الانتاج خلال السنوات الأخيرة، في انخفاض مبيعات التبغ وحدوث عجز كبير في الدولار، مما أدى إلى ندرة استيراد البنزين والأسمدة والأدوية، بحسب ما أورده موقع "صوت أمريكا".

 

وحققت مالاوي مبيعات بلغت حوالي 282 مليون دولار في آخر موسم، ارتفاعا من 182 مليون دولار في العام السابق، وفقا للهيئة المنظمة للصناعة في البلاد.

 

وعلى الرغم من أن مبيعات التبغ في مالاوي كانت أكبر من العام السابق، إلا أنها كانت أقل من السنوات السابقة، عندما تجاوزت 350 مليون دولار.

 

وقال تليفورس شيجونمبي المتحدث باسم هيئة التبغ في مالاوي، إن إنتاج التبغ ارتفع إلى أكثر من 121 طنا في الموسم الأخير، مقارنة بـ 85 طنا في الموسم السابق، وذلك بفضل تحسن الأحوال الجوية، كما ارتفع متوسط السعر من 2.14 دولار / كجم إلى 2.35 دولار / كجم.

 

وحذر رئيس مالاوي لازروس تشاكويرا في عام 2021 من أن مبيعات المنتج كانت على وشك الانهيار وشجع على التحول إلى المحاصيل عالية النمو مثل القنب.

زيادة مبيعات التبغ مبيعات التبغ التبغ في مالاوي تحسن الاحوال الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بيان عاجل من السفارة الروسية في السنغال بعد نقل زعيم المعارضة للمستشفى

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

ترشيحاتنا

رابطة الأندية المحترفة: محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم الماضي

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شخص بقسم شرطة دار السلام

بالموبيل.. دفع فاتورة الغاز المنزلي اونلاين

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

أرجوك.. نداء عاجل من بسمة وهبة لشيخ الأزهر.. فيديو

حاكم ولاية فلوريدا يهاجم الرئيس السابق: ترامب لم يفز وبايدن الزعيم الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا.. هذا شروطها وجائزة الفائزة

المخرج أحمد علاء: عرض مسافر ليل يتناول صراع الخير والشر

والدة فرح الزاهد وشقيقتها تدعمانها في العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ