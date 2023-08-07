زيادة إنتاج التبغ في مالاوي بنسبة 55%

أعلنت السلطات في مالاوي، اليوم الإثنين أن إنتاج التبغ في البلد الأفريقي ارتفع بنسبة 55% خلال الموسم الأخير نتيجة تحسن الأحوال الجوية.

وتسبب تراجع نسبة الانتاج خلال السنوات الأخيرة، في انخفاض مبيعات التبغ وحدوث عجز كبير في الدولار، مما أدى إلى ندرة استيراد البنزين والأسمدة والأدوية، بحسب ما أورده موقع "صوت أمريكا".

وحققت مالاوي مبيعات بلغت حوالي 282 مليون دولار في آخر موسم، ارتفاعا من 182 مليون دولار في العام السابق، وفقا للهيئة المنظمة للصناعة في البلاد.

وعلى الرغم من أن مبيعات التبغ في مالاوي كانت أكبر من العام السابق، إلا أنها كانت أقل من السنوات السابقة، عندما تجاوزت 350 مليون دولار.

وقال تليفورس شيجونمبي المتحدث باسم هيئة التبغ في مالاوي، إن إنتاج التبغ ارتفع إلى أكثر من 121 طنا في الموسم الأخير، مقارنة بـ 85 طنا في الموسم السابق، وذلك بفضل تحسن الأحوال الجوية، كما ارتفع متوسط السعر من 2.14 دولار / كجم إلى 2.35 دولار / كجم.

وحذر رئيس مالاوي لازروس تشاكويرا في عام 2021 من أن مبيعات المنتج كانت على وشك الانهيار وشجع على التحول إلى المحاصيل عالية النمو مثل القنب.