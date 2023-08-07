الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أدلى بأقواله في شكواه ضد حسين الشحات جناح النادي الأهلي لدى النائب العام.

وكان الشحات قد صفع الشيبي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

وبحسب صحيفة “البطولة” المغربية، فإن الشيبي غادر محكمة القاهرة الجديدة بعد الاستماع إليه من طرف النائب العام بخصوص شكواه ضد الشحات.

وأوضح التقرير أن الشيبي حضر إلى المحكمة رفقة 3 محاميين ومسئولين من نادي بيراميدز، حيث قام بالإدلاء بأقواله، مؤكدًا رغبته بعدم التراجع عن القضية.

وأشارت الصحيفة أنه سيتم استدعاء حسين الشحات للاستماع لأقواله في اتهام الشيبي له بالضرب والسب والقذف والإهانة والترويع والبلطجة والتخويف.