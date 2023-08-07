عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

حسين الشحات - محمد
حسين الشحات - محمد الشيبي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أدلى بأقواله في شكواه ضد حسين الشحات جناح النادي الأهلي لدى النائب العام.

 

وكان الشحات قد صفع الشيبي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

 

وبحسب صحيفة “البطولة” المغربية، فإن الشيبي غادر محكمة القاهرة الجديدة بعد الاستماع إليه من طرف النائب العام بخصوص شكواه ضد الشحات.

 

وأوضح التقرير أن الشيبي حضر إلى المحكمة رفقة 3 محاميين ومسئولين من نادي بيراميدز، حيث قام بالإدلاء بأقواله، مؤكدًا رغبته بعدم التراجع عن القضية.

 

وأشارت الصحيفة أنه سيتم استدعاء حسين الشحات للاستماع لأقواله في اتهام الشيبي له بالضرب والسب والقذف والإهانة والترويع والبلطجة والتخويف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

الرابعة عربيًا والـ 33 عالميًا| مدينة مصرية يسكنها 5 مليارديرات و7400 مليونير!.. تفاصيل

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

توضيح عاجل من الصحة بشأن الأدوية المثيلة.. فيديو

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

ترشيحاتنا

"100 يوم صحة": المبادرة منتشرة في كافة المحافظات وخدماتها مجانية

وزير خارجية مالي: تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر سيحدث كارثة

تركيا.. تعهد جديد من أردوغان بشأن التضخم المرتفع

إيطاليا تقف ضد فرنسا.. النيجر تفرق بين حلفاء الناتو

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

السعودية تحذر.. موجة حر شديدة تضرب هذه المنطقة من المملكة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا.. هذا شروطها وجائزة الفائزة

المخرج أحمد علاء: عرض مسافر ليل يتناول صراع الخير والشر

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ