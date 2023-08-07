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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ندى معوض: تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك..وأخوض تحديا جديدا في الدوري السويسري

ندى معوض: تلقيت عروض
ندى معوض: تلقيت عروض من الأهلي والزمالك.. وأخوض تحدي جديد في

 

كشفت ندى معوض لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة ونادي دودنجن، تلقيها عروض للعب في الدوري المصري خلال الفترة السابقة.

وأكدت ندى معوض، في تصريحات لبرنامج ملاعب الأبطال مع أميرة جمال، عبر شاشة أون تايم سبورتس، أنها تلقت عروض من الأهلي والزمالك ونادي الشمس أيضاً.

وأوضحت معوض أنها لا تفكر في العودة من الاحتراف خلال الوقت الحالي، وأنها تطمح لتحقيق إنجازات كبيرة في رحلتها الاحترافية، مؤكدً أنها لاعبة محترفة في النهاية وتحترم كل الأندية التي تسعى للتعاقد معها، ولكنها في الوقت الحالي ترغب في الاستمرار في أوروبا.

وعن كأس الأمم المقبلة قالت ندى معوض إن مصر تمتلك مجموعة قوية من اللاعبات خلال الفترة الأخيرة، وأن تغيير نظام بطولة الدوري المصري زاد من قوة المنافسة وذلك إنعكس بشكل إيجابي للغاية على مستوى كل اللاعبات للأفضل.

وأكملت أن هدف اللاعبات الأول خلال الفترة الحالية هو حصد لقب بطولة أفريقيا، وتحسين الترتيب العالمي لمصر من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

الجدير بالذكر أن ندى معوض كانت قد انتقلت من نادي لوجانا ثالث الدوري السويسري للكرة الطائرة ووصيف كأس سويسرا، إلى نادي دودنجن السويسري والذي يلعب في بطولة الدوري الأوروبي.

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