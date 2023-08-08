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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ إعلام بجامعة اليرموك: العلاقات المصرية الأردنية متجذرة وهدفها خدمة الإنسان العربي

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الأردنية

أكد طارق الناصر، أستاذ الإعلام بجامعة اليرموك في الأردن، أهمية  فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذي عقد اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني.

 

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وأضاف خلال حواره عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، أن العلاقات المصرية الأردنية ، هي علاقة مرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والسياسية، وهي علاقة متجذرة في الارض.

 

وشدد على أنه يوجد تحالف إستراتيجي بين مصر والاردن، وكلاهما يقوم بدور رئيسي في بنيان وعمارة واستقرار المنطقة وخدمة الأمة العربية والإسلامية، ومساندة ودعم الدول الشقيقة وصناعة الفرص المشتركة للشعبين المصري والأردني، معقبًا :"العلاقة متجذرة وهدفها خدمة الإنسان العربي وقضايا الأمة".

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