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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المسلماني: الصين صعدت إقتصاديا بطريقة مذهلة.. ومرشحة لأن تكون الأقوى بالعالم

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الصين تواجه الثراء الفاحش للميارديرات، مشيرا إلى أن الصين لمدة عقود طويلة كان ا يوجد بها أثرياء لنها كانت دولة تعتمد على الحكم الإشتراكي هو السائد وأغلب الناس كانوا في وضع إقتصادي بسيط.


وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، عبر فضائية "الحياة"، أن الريف في الصين كان نموذج للفقر في أسيا، لكن الصين صعدت صعود مذهل، وأصبحت ثاني أقوى إقتصاد في  العالم ومحتمل أن تكون الإقتصاد الأقوى في العالم.

 

أصبحوا في تزايد

وجود رجال الأعمال في الصن أصبح هناك ظاهرة "المليارديرات المليونيرات في الصين، والذين يمتلكون أكثر من مليار دولار، خلال عام 2021، وأصبحوا في تزايد.

احمد المسلماني الصين الحكم الإشتراكي الاقتصاد برنامج الطبعة الأولى

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