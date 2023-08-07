وزير خارجية مالي: تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر سيحدث كارثة

أعلن وفدا مالي وبوركينا فاسو، اللذين وصلا إلى النيجر في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنهما لن يقبلا أي تدخل عسكري في النيجر.

وجذر وزير خارجية مالي عبد الله ديوب من كارثة في حال تدخل مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" عسكريا في النيجر، وفقا لما أورده موقع "العربية" في نبأ عاجل.

وانتهت أمس الأحد مهلة الأسبوع الممنوحة من إيكواس إلى سلطات الانقلاب في النيجر، والتي طالبت بعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة وإنهاء الانقلاب، إلا أن الأمور في نيامي لم تتغير عما آلت إليه في 26 يوليو الماضي.

وأعلن جيش النيجر أمس إغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات المعادية، وبدأت استعدادات عسكرية في العاصمة نيامي تحسبا لأي تدخل عسكري.