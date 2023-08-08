كل الخدمات بالمجان.. انطلاق قافلة طبية لأهالي الزاوية الحمراء بجامعة عين شمس



أطلقت كلية الصيدلة جامعة عين شمس اليوم القافلة الطبية الشاملة لأهالى منطقة الزاوية الحمراء بمدرسة محمد فريد الاعدادية بنات، اعتباراً من اليوم حتى ٩ من أغسطس.

تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة امانى اسامة كامل عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة رولا ميلاد لبيب وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وبالتعاون مع كلية الطب وطب الاسنان والتمريض ومحافظة القاهرة وحي الزاوية الحمراء تحت رئاسة اللواء اركان حرب عبدالله الديب .

حيث تتضمن القافلة عيادات طبية لجميع التخصصات، وكذلك طب الأسنان بالإضافة إلي قياس الضغط و سكر الدم للمرضى، الي جانب صيدلية خيرية لتوفير الأدوية مجاناً .