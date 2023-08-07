عمره 7 سنوات ولم يستخرج شهادة ميلاد.. نداء عاجل من بسمة وهبة للداخلية

استضافت الإعلامية بسمة وهبة، الطفل حمزة الذي لم يستخرج شهادة ميلاد حتى الآن بسبب انفصال والده ووالدته وعدم رغبتهما في استخراج شهادة ميلاد للطفل، كما استضافت بسمة وهبة السيدة وفاء جدة الطفل.



وناشدت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “ 90 دقيقة ” المذاع على قناة “ المحور ”، وزارة الداخلية والأحوال المدنية بسرعة استخراج شهادة ميلاد للطفل حمزة، مضيفة :" مصر مش بترمي ولادها في الشارع ".

كما ناشدت بسمة وهبة وزارة التربية والتعليم من أجل إتاحة الفرصة للطفل حمزة للتعلم والالتحاق بالمدرسة .



ومن جانبها قالت السيدة وفاء جدة الطفل حمزة:" لدينا مشكلة كبيرة في شهادة الميلاد ونحتاج إلى استخراج الشهادة كي يستطيع حمزة الالتحاق بالتعليم ".

كما قال الطفل حمزة :" أبويا مطلع ليا شهادة ميلاد وانا مش بحبه ".

