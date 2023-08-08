عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | التعليم العالي تعقد مؤتمرا بالتعاون مع هيئة فولبرايت للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.. المشتري العملاق يظهر في سماء مصر الآن.. وفرصة مثالية لتصوير القمر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

شر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التعليم العالي تعقد مؤتمر بالتعاون مع هيئة فولبرايت للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.. اليوم

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.


تدريب صيفي لطلاب كلية الاثار جامعة القاهرة .. تفاصيل
أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول لتدريب الطلاب خلال الاجازة الصيفية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

بداية سبتمبر .. جامعة حلوان تطلق مؤتمرا عن أدب الأطفال
ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا "،  يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، بهدف الدراسة الواقعية للأشكال والمضامين المتعددة في مجال أدب الأطفال على المستويات الثلاثة، وتطلعات الأدباء والباحثين وأخصائي المكتبات، ومراكز المعلومات والمهتمين بتطوير هذا المجال وصياغة للرؤية المستقبلية التي يرونها هامة في هذا المجال .

خلال تكريمه أوائل الثانوية| محافظ بورسعيد: نحصد ثمار اجتهاد وإصرار الطلاب وأسرهم
كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بالمحافظة، خلال احتفالية كبرة، وذلك بمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير، وميداليات لجميع الطلاب؛ تكريما لهم، لحرصهم على التفوق والتميز.

كل الخدمات بالمجان ..انطلاق قافلة طبية لأهالى الزاوية الحمراء بجامعة عين شمس
اطلقت كلية الصيدلة جامعة عين شمس اليوم القافلة الطبية الشاملة لأهالى منطقة الزاوية الحمراء بمدرسة محمد فريد الإعدادية بنات،  اعتبارا من اليوم  حتى ٩ من أغسطس.

المشتري العملاق يظهر في سماء مصر الآن..... وفرصة مثالية لتصوير القمر

تشهد سماء مصرالليلة، ظاهرتين فلكية مميزتين حين يظهر كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) في السماء بالقرب من القمر الذي يحين موعيد تربيعه الثاني اليوم فيظهر بشكل رائع وخلاب، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم اخبار التعليم المهمة أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة التعليم العالي تعقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

أسرة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد| تفاصيل مثيرة

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

أمطار رعدية وعواصف ترابية على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم في مصر

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال الترميم والتطوير

بث مباشر.. افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة النفيسة بعد أعمال التطوير والترميم

نشرة المرأة| أعشاب تخفض الضغط وفوائد مذهلة للبطاطا الحلوة وطرق عمل رولات البيتزا والزلابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ