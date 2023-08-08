أخبار التعليم | التعليم العالي تعقد مؤتمرا بالتعاون مع هيئة فولبرايت للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.. المشتري العملاق يظهر في سماء مصر الآن.. وفرصة مثالية لتصوير القمر

شر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي تعقد مؤتمر بالتعاون مع هيئة فولبرايت للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.. اليوم

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.



تدريب صيفي لطلاب كلية الاثار جامعة القاهرة .. تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول لتدريب الطلاب خلال الاجازة الصيفية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

بداية سبتمبر .. جامعة حلوان تطلق مؤتمرا عن أدب الأطفال

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا "، يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، بهدف الدراسة الواقعية للأشكال والمضامين المتعددة في مجال أدب الأطفال على المستويات الثلاثة، وتطلعات الأدباء والباحثين وأخصائي المكتبات، ومراكز المعلومات والمهتمين بتطوير هذا المجال وصياغة للرؤية المستقبلية التي يرونها هامة في هذا المجال .

خلال تكريمه أوائل الثانوية| محافظ بورسعيد: نحصد ثمار اجتهاد وإصرار الطلاب وأسرهم

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بالمحافظة، خلال احتفالية كبرة، وذلك بمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير، وميداليات لجميع الطلاب؛ تكريما لهم، لحرصهم على التفوق والتميز.

كل الخدمات بالمجان ..انطلاق قافلة طبية لأهالى الزاوية الحمراء بجامعة عين شمس

اطلقت كلية الصيدلة جامعة عين شمس اليوم القافلة الطبية الشاملة لأهالى منطقة الزاوية الحمراء بمدرسة محمد فريد الإعدادية بنات، اعتبارا من اليوم حتى ٩ من أغسطس.

المشتري العملاق يظهر في سماء مصر الآن..... وفرصة مثالية لتصوير القمر

تشهد سماء مصرالليلة، ظاهرتين فلكية مميزتين حين يظهر كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) في السماء بالقرب من القمر الذي يحين موعيد تربيعه الثاني اليوم فيظهر بشكل رائع وخلاب، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.