رفعت فياض: 55% من طلاب الثانوية العامة يتجهون إلى القسم الأدبي.. لهذا السبب

أكد رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، أن ٥٥٪ من طلاب الثانوية العامة يتجهون الي القسم الأدبي خوفا من عدم الحصول على الدرجات التي تؤهلهم للكليات العلمية التي تخص القسم العلمي.

وقال رفعت فياض في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” تقديم الاعلامية إنجي أنور والمذاع على فضائية etc أنه لايوجد دراسة حقيقة منذ أيام الفراعنة عن عجز أو فائض في سوق العمل لتخصص معين، مشيرا إلي أن الفائض والاحتياج ينبع من المشروعات ومظاهر التنمية المجتمعية لاستيعاب خريجي كل تخصص.

وأضاف لا أنكر أن لدينا فائض من خريجي الكليات النظرية ولكن لدينا كتلة من خريجي الثانوية العامة لابد أن يوزعوا على الكليات، ومتطلبات سوق العمل ليست مسؤولية الطلاب وانما مسؤولية الدولة التي لم تنشئ مشروعات كبيرة لاستيعاب الخريجين.