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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لإمام عاشور قبل مشاركته في تدريبات الأهلي

صدى البلد

‏نشر إمام عاشور صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي Instagram.

‏وظهر إمام عاشور في الصورة وهو يقوم ببعض التدريبات استعدادا للموسم المقبل داخل إحدى صالات الجيم .

وشارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب البلدوزر نقلا عن حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك السابق: جددنا عقد إمام عاشور مقابل 8 ملايين جنيه قبل رحيل اللجنة بيومين فقط، وفوجئنا بعدم توثيق العقد بعد رحيلنا وهذا الأمر مسئولية من جاء بعدنا ولا أجد أي تفسير لعدم توثيق العقد".

أكد الناقد الرياضي كريم سعيد، أن السر وراء التحول في مستوى النادي الاهلي من فترة بيتسو موسيماني لمارسيل كولر، أنه استطاع علاج الأخطاء التي كانت موجودة ومنها العامل البدني.

وقال كريم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هزيمة الأهلي من صن داونز أعطت درسا قويا للأهلي، مؤكدا أنه بعد تلك الهزيمة تحول مستواه ونجح في الظهور بشكل مميز.

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