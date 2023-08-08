أبطال الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين يمثلون مصر في كأس العالم بتركيا

حقق فريق الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية بقيادة الكابتن محمود نجيب مدرب الفريق بطولة الجمهورية للمناطق المستوي الأول A ، والتي أقيمت بالقرية الأوليمبية بالمنصورة.

جاء عقب ذلك التصعيد الي بطولة الجمهورية للمناطق والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، وتم تحقيق المركز الأول والثاني، وتم اختيار اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر القومي للكيك بوكسينج.

بحضور الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والكابتن ايمن الإمام المدير التنفيذي لمنطقة الدقهلية للكيك بوكسينج، وكان اول تدريب لهم مع المنتخب القومي بالمؤسسة العسكرية بالهايكستب بالقاهرة إستعدادا لبطولة العالم بتركيا.

وإبطال الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين وهم: البطلة رودينا محمد عبد اللطيف، والبطل احمد محمود خليل، والبطل مصطفي محمود نجيب، والبطل يوسف محمد عبد اللطيف، والبطلة سلمي عاطف البيومي، والبطل سيف محمد عبد اللطيف، والبطل هاشم خالد فتوح.

يأتي هذا النجاح والتفوق برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، واشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، ومجلس إدارة نادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين، والمدرب الكابتن محمود نحيب مدرب الفريق.

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