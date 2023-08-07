سمير فرج: ساحل أنطاليا يعود على تركيا بـ30 مليون دولار سنويا.. فيديو

أكد الدكتور سمير فرج أن مصر دشنت ميناء «بورسعيد» والذي يعد الأكبر في المنطقة متخطيا هونج كونج، لافتا إلى أن مصر أصبحت مركزا للحاويات حول العالم.

ولفت سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن مصر أسست شبكة قطار العين السخنة الذي سينقل البضائع للبحر المتوسط، وذلك أصبح مفهوما عالميا متداول الآن في تجارة الحاويات.

وتابع سمير فرج: ساحل أنطاليا يعود بدخل لتركيا بنحو 30 مليون دولار سنويا، ولا يستطيع أحد نزول المياه بسبب الصخور، وهذا يجعلنا نفخر بمياه السواحل المصرية، منوها أن ملوك وأمراء العرب لديهم زيارات عدة في العلمين الآن.

وعلق سمير فرج: يجب تدشين فنادق في الساحل الشمالي واستغلاله في استقبال السياح العرب بشكل أكبر، مطالبا بعدم تأسيس الفنادق بنظام الـ5 نجوم وبنائها بنظام 3 و4 نجوم.