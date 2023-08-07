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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

17 مليون جنيه سنويا.. الأهلي يقرر رفع راتب محمد الشناوي |تفاصيل

صدى البلد

 

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي قررت رفع الراتب السنوي لحارس الفريق الأول محمد الشناوي، ليصل إلى 17 مليون جنيه سنويًا، ليكون صاحب الراتب الأعلى داخل صفوف الفريق الأحمر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "راتب الشناوي سوف يزيد مليون جنيه سنويًا، وجاء قرار الأهلي بزيادة الراتب للمحافظة على الحارس الذي تلقى عدة عروض مؤخرا وتم رفض فكرة رحيله مطلقا".

وأضاف: "كولر تمسك بالإبقاء على الشناوي، وأيضا رفض رحيل أليو ديانج ومحمد عبدالمنعم وبيرسي تاو وحسين الشحات، والمدرب السويسري أصبح هو (الحاكم بأمره) في كل ما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي".

وزاد: "كولر يريد الاستمرار في حصد البطولات المحلية والقارية وكأس العالم للأندية خلال الموسم المقبل، ومن الصعب عدم تنفيذ مطالبه الفنية خصوصا بعدما حصد 5 ألقاب".

وأتم: "هناك لاعبين تلقوا عروض بالفعل، لكن الباب مغلق بقرار من كولر، الذي يرفض التفريط في القوام الرئيسي للفريق الأحمر، خصوصا أن الفريق مُقبل على مواجهات قوية محليا وقاريًا".

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