أخبار الحوادث.. القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة سفير ليبي.. مسجون قسم دار السلام توفى بسبب توقف عضلة القلب

نشر قسم الحوادث عدد من الاخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية والتى جاءت كالتالى:

اللواء فؤاد علام لـ صدى البلد: اتأذيت من الإخوان مرتين وضربوني علقة موت



كشف اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، وبداية معرفته بهم، خاصة وأنه تعرض للأذية أكثر من مرة بسببهم، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بسبب انتخابات اتحاد الطلاب، لاسيما وأن اول معرفته عن الجماعة كانت فى طفولته حينما حاول أعضاء الجماعة استقطاب الأطفال في القرى والنجوع، وإقناعهم بأعمالهم للانضمام إليهم فى الكبر.

مفاجأة.. مسجون قسم دار السلام توفي بسبب توقف عضلة القلب .. تفاصيل



نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

بها كدمات..العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارقاً فى مياه ترعة بقنا



عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة لشاب فى العقد الرابع من العمر، مجهول الهوية، غارقاً فى مياه ترعة بنجع العروبة الواقعة بنطاق مركز قفط.

القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة سفير ليبي سابق في الجيزة



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على أحد المتهمين فى واقعة سرقة شقة سفير سابق لجمهورية ليبيا بأحد الدول الأوروبية والكائنة بمنطقة الدقى في الجيزة.