الرئيس التونسي يبحث مع "الحشاني" مواجهة الغلاء وتطهير البلاد من الفساد

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، عدد من الملفات الهامة مع رئيس الوزراء الجديد أحمد الحشاني خلال لقائهما في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

وأكد الرئيس التونسي، على ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة.

وتطرق اللقاء بين "سعيد" و "الحشاني" إلى ضرورة مواجهة الغلاء الفاحش للأسعار والذي يتضرر منه المنتج والمستهلك ولا تستفيد منه سوى المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع ولكنها تعمل على تجويع المواطن بدعم من لوبيات الفساد.

وشدد الرئيس التونسي على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الوضعية وعلى تطبيق القانون على الجميع، داعيا إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة لإحباط هذه المخططات.

وفي سياق منفصل أكد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بالمسؤولية لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار.

كما أكد على ضرورة الانسجام في العمل الحكومي لأنه لا توجد في تونس دولة واحدة فكل قطاع يكمل القطاع الآخر في إطار سياسة الدولة.

وتم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة مواجهة حملات التشويه التي تطال تونس من جهات تستهدف استقلال قرارها الوطني أو تريد التسويق للعالم بأنها مضطهدة في حين أنها كانت مصدرا للسرقة وللظلم والاضطهاد.

وأشار إلى الاحاطة الانسانية التي يلقاها المهاجرين غير النظاميين، فتونس تعاملهم معاملة انسانية لا يلقاها هؤلاء في عديد الدول الأخرى في ظل الصمت المريب لعديد المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقا.