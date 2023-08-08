مشغولات فضية.. سقوك لص السيدة زينب في قبضة الأمن

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة مشغولات فضية من منطقة السيدة زينب.

منطقة السيدة زينب

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق ، بسرقة المشغولات الفضية من داخل فاترينة بيع مشغولات فضية بدائرة قسم شرطة السيد زينب بأسلوب “كسر الزجاج”.

وكشفت، التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته حقيبة بداخلها بعض المشغولات الفضية وزنت 2 كيلو جرام مجهولين المصدر، وبمناقشته؛ اعترف بسرقتهم من داخل فاترينة بيع مشغولات فضية بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج".