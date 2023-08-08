بدرية طلبة: الناس بتعمل أي حاجة علشان تبقى تريند

انتقدت الفنانة بدرية طلبة، أفعال الأشخاص بهدف الوصول إلى التريند، معربة عن غضبها بسبب استضافة البرامج لهؤلاء الأشخاص وتسليط الضوء عليهم.

وقالت بدرية طلبة، في مقدمة برنامجها “من غير نفسنة” الذي تقدمه مع الفنانة انتصار ونوليا، عبر شاشة قناة “هي”: أي حد بقى يطلع يعمل أي حاجة علشان يبقى تريند، زي مثلًا بتاع الكشري هو على راسي، بس إحنا عارفين إنه بيحلو علشان يطلع تريند نقوم إحنا نساعده؟ يعني نخلي اللي بعده يعمل أي عبط علشان يطلع تريند وإحنا نساعده؟ اللي طالع في السوق خالف تعرف.

وتابعت بدرية طلبة: أنا كيان كده لوحدي تريند متحرك، وأنا أكتر واحدة بتتقلد مشاهدها على التيك توك.

وأضافت بدرية طلبة: لما البرامج بتستضيف حد معملش حاجة خالص، الباقي بيقولوا ما نعمل زيه، المهم يكتبوا اسمي، بتاع الكشري ده جاب منين العربية والتليفون اللي معدي الـ 40 ألف جنيه، جيبوه وإسألوه جاب كل ده منين؟، الإعلام لو معبرش الناس دي هتتلم، ومش هيبقى شكلنا وحش أوي قدام الدول، وبشوف تعليقات قاسية أوي.

برنامج من غير نفسنة

من غير نفسنة” برنامج نسائي ساخر يقدمه كلا من الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا، يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.