سايب المخترعين والعلماء.. إنتصار: الإعلام ماسكين في اللي بيطبخوا على النت

أعربت الفنانة إنتصار، عن استيائها بسبب تسليط الضوء على الأشخاص الذين يريدون تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بطرق غريبة كالغناء من دون موهبة، والطبخ في غرفة النوم، وعدم تلسيط الضوء على المخترعين وأوائل الجمهورية.

وقالت إنتصار، في مقدمة برنامجها “من غير نفسنة” الذي تقدمه مع الفنانة بدرية طلبة ونوليا، عبر شاشة قناة “هي”: أوعوا تفتكروا أن التريند ده وليد اللحظة، علشان محدش يفتكر أنه مخترع التريند، هو زمان لما كان في أغنية بتفرقع وتكسر الدنيا في جميع أنحاء الجمهورية هو ده التريند الحقيقي، ولكن مكناش نعرف اسم تريند، زي مثلًا أغنية لولاكي، ده نسبة التوزيع بتاعها موجود في موسوعة جينيس كعدد أرقام، هي من أعلى الأغاني اللي اتوزعت شرايطها والناس غنتها.

وتابعت إنتصار: لما البرامج بتنجم اللي معملش حاجة، اللي عمل حاجة بجد بيزعل، لأن ده حظه ووقته واللي المفروض الناس تهتم بيه علشان ياخد طاقة ويكمل، يعني نسيب الأوائل على الإعدادية والعلم والمعرفة والمخترعين، وعمالين نمسك في اللي بيطبخوا على النت واللي بيدور على بومة تحت العربية.

برنامج من غير نفسنة

من غير نفسنة” برنامج نسائي ساخر يقدمه كلا من الفنانة إنتصار وبدرية طلبة ونوليا، يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.



