محكمة أمريكية تمنع بايدن من تخفيف عبء الديون لصالح الطلاب المحتالين

منعت محكمة استئناف فيدرالية، الإثنين، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المضي قدمًا في جزء آخر من أجندة إعفاء الطلاب من ديونهم؛ في محاولة لتسهيل إعفاء الأشخاص الذين احتالت عليهم مدارسهم من قروضهم.

وبناءً على طلب مجموعة تمثل الكليات الهادفة للربح ، منعت محكمة استئناف الدائرة الخامسة في الولايات المتحدة ومقرها نيو أورليانز، تطبيق القاعدة في انتظار نتيجة الاستئناف الذي سيتم الاستماع إليه في نوفمبر.

ولم تقدم اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة سببًا لمنحها أمرًا قضائيًا طارئًا طلبته المجموعة التجارية ، الكليات المهنية والمدارس في تكساس (CCST) ، التي تستأنف قرار قاضي المحكمة الأدنى بعدم عرقلة القاعدة.

القاعدة منفصلة عن خطة بايدن الأكثر شمولاً لتخفيف ديون الطلاب. منعت المحكمة العليا في يونيو إدارته من إلغاء 430 مليار دولار من ديون قروض الطلاب لـ 43 مليون مقترض.

وأعلن الرئيس الديمقراطي منذ ذلك الحين عن خطط لتوفير الإغاثة للمقترضين من الطلاب باستخدام نهج مختلف.

كانت الدائرة الخامسة قد أبقت سابقًا اللائحة إداريًا حتى تتمكن من تقييم الطلب. تم تعيين قضاة اللجنة الثلاثة - إديث جونز وكايل دنكان وكوري ويلسون - من قبل رؤساء جمهوريين.

ولم يستجب CCST أو وزارة التعليم الأمريكية لطلبات التعليق.

رفعت CCST دعوى قضائية في فبراير بعد أن انتهت وزارة التعليم في أكتوبر من وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تغيير برنامج 'دفاع المقترض إلى السداد' الذي يسمح للطلاب بالسعي للحصول على إعفاء من الديون إذا قامت مدارسهم بتضليلهم.

الطلاب الذين حصلوا على إعفاء من الديون من خلال برنامج الدفاع عن المقترض قد التحقوا بالكليات الهادفة للربح بما في ذلك كليات كورينثيان والمعهد التقني ITT.

عدلت قاعدة إدارة بايدن أسس إعفاء المقترض ، وأنشأت إجراءات جديدة من خلالها ستراجع الإدارة مطالباتهم وتسمح للوكالة بتوفير الإغاثة لمجموعات كاملة من مدرسة واحدة.

وصفت CCST القاعدة بأنها خطة غير قانونية وغير دستورية مصممة 'لتحقيق إعفاء هائل من القروض للمقترضين وإعادة تخصيص المسؤولية المالية الضخمة المقابلة لمؤسسات التعليم العالي'.