لخلاف بينهما.. شخص يشعل النيران في آخر بالدقهلية

أصيب شخص بحروق شديدة اثر قيام اخر بسكب بنزين عليه داخل توك توك باحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة طلخا، بإصابة شخص بحروق شديدة ومتفرقة عقب سكب شخص عليه بنزين وأضرم فيه النيران، بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الواقعة وتبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ويدعى محمود ع ا القصبي، والمتهم ا م ا ، وتطورت إلى مشاجرة وذلك على إثر خلاف بينهما، حيث ان المجنى عليه استئجر محل لتصليح التكاتك واختلفا على السعر وسكب المتهم «بنزين» عليه داخل توك توك وأضرم فيه النيران، ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات شديدة.

تم نقل المصاب لمستشفى المنصوره العام لتلقي العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.