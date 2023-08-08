مهرجان عمان السينمائي يعلن مشاركة 8 أعمال بمسابقة الأفلام العربية الطويلة

في دورته الرابعة..

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان عمان السينمائي الدولي "أول فيلم" القائمة النهائية للأفلام العربية فئة الروائية الطويلة المشاركة في دورته الرابعة التي ستنطلق خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس الجاري.

وكشفت إدارة المهرجان- عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- عن اختيار 8 أفلام من دول عربية للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية العربية الطويلة بالمهرجان، من بينها، ما يلي:

1- فيلم "جنائن معلقة" إخراج أحمد ياسين الدراجي من العراق.

2- "الأخيرة" من الجزائر.

3- "أرض الوهم" إخراج كارلوس شاهين من لبنان.

4- "أشكال" إخراج يوسف الشابي من تونس.

5- "ملكات".

6- "صيف في بجعد" من المغرب.

7- "علم" إخراج فراس خوري من فلسطين.

8- ومن مصر، فيلم "جحر الفئران" إخراج محمد السمان، وتدور أحداثه على مدار يوم واحد، حول "خلود"، وهي فتاة تعمل في مكتب للتبرعات الخيرية، وفي نفس الوقت هي في حاجة ماسة إلى الأموال؛ لدفع مقدم منزل جديد لعائلتها، لذلك تضطر إلى الاتفاق على صفقة مع مديرها، تنص على أن تحقق قدرا كبيرا من التبرعات قبل نهاية ذلك اليوم، في مقابل أن يقرضها الأموال التي تحتاجها.