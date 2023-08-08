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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الدولار قبيل إعلان البيانات الاقتصادية الأمريكية والصينية

الدولار
الدولار

ارتفع الدولار بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، لكنه تداول في نطاق ضيق، حيث كان المستثمرون مترددين في اتخاذ مراكز جديدة قبل قراءة التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في حين تحول التركيز في آسيا إلى بيانات التجارة الصينية، في وقت لاحق من اليوم.

وانخفضت صادرات الصين بنسبة 12.5٪ في يوليو، مقارنة بالعام السابق، وفقا لـ"رويترز"، ومن المتوقع أن تواصل هبوطها بنسبة 12.4٪، وتمثل أسوأ قراءة، وذلك منذ الأيام الأولى للوباء في فبراير 2020.

وتأتي أرقام التجارة قبل يوم واحد من قراءة التضخم في البلاد، مع ترقب الأسواق لمزيد من علامات الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقبل إصدار البيانات، لم يتغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 7.2039 لكل دولار.

وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، أضعف في الوقت نفسه، في التجارة الآسيوية المبكرة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.6571 دولار ، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6102 دولار.

وقالت كارول كونغ ، محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا: 'البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع ... ستستمر في رسم صورة للتعافي الاقتصادي الصيني الضعيف'.

'العلاقة بين الدولار الأسترالي والنيوزيلندي واليوان كانت قوية جدًا مؤخرًا ... لذا من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الجوانب السلبية للأسترالي والنيوزيلندي.'

في سوق العملات الأوسع ، ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع ، حيث ارتفع بنسبة 0.37٪ مقابل نظيره الياباني ليقف في آخر مرة عند 142.98 ين.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن الأجور الحقيقية اليابانية انخفضت للشهر الخامس عشر على التوالي في يونيو بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار ، لكن نمو الأجور الاسمي ظل قوياً وسط ارتفاع رواتب العمال ذوي الدخل المرتفع واتساع أزمة العمالة.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2770 دولار ، فيما تراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0991 دولار.

كانت العملة الموحدة قد تراجعت مقابل الدولار الأمريكي في الجلسة السابقة على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بقوة أكبر من المتوقع في يونيو.

قال محللو ANZ في مذكرة: 'تضيف هذه البيانات مزيدًا من التأكيد على أن الشروط النقدية الأكثر تشددًا تفعل ما تقوله على القصدير'.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14٪ إلى 102.22 ، مبتعدًا عن أدنى مستوى في أسبوع سجله يوم الجمعة في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكية المختلط ، مع كل الأنظار الآن على بيانات التضخم يوم الخميس حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية 4.8. ٪ على أساس سنوي في يوليو.

قال جاري دوجان ، كبير مسؤولي الاستثمار في دلما كابيتال: 'مع استمرار اعتماد سياسة سعر الفائدة (لمجلس الاحتياطي الفيدرالي) على البيانات ، فإن كل نقطة بيانات تثير مستوى أعلى من اليقظة'.

'قد يجادل البعض بأن النمو في الولايات المتحدة قوي للغاية في الوقت الحالي ، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة مخاطر التضخم.'

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