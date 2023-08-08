أخبار العالم| وزراء خارجية دول جوار السودان يصدرون البيان الختامي لقمة إنجامينا.. اقتحام الاحتلال لنابلس وإصابة 14 فلسطينيا.. رئيس جديد للحكومة في النيجر وتغييرات بقادة الجيش

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

200 مليون دولار.. بايدن يقترب من الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

واشنطن قررت إيقاف المساعدات عن النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن واشنطن قررت إيقاف المساعدات عن النيجر التي تشهد انقلابا عسكريا وقع في الـ26 من شهر يوليو الماضي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم.

وصول أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى البحر الأحمر وسط توتر مع إيران

وصل أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى البحر الأحمر على متن سفينتين حربيتين ، في إطار زيادة الانتشار بعد أن صادرت إيران ناقلات نفط ، بحسب ما أعلنت البحرية الأمريكية

أكد مصدران مطلعان، أن حوالي 80٪ من موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في هونغ كونغ في Credit Suisse، سيتم الاستغناء عنهم، اعتبارًا من هذا الأسبوع؛ كجزء من تكامل البنك مع UBS Group (UBSG.S). وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات بشأن هذه المسألة كانت خاصة ، إن حوالي 20 مصرفيًا فقط

أعلنت بيلاروسيا عن بدء تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا، في خطوة جاءت وسط تصاعد التوترات مع هاتين الدولتين العضوتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ بعد وصول عناصر مجموعة "فاجنر" إلى بيلاروسيا، في أعقاب تمرد قصير داخل روسيا. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها الإنجليزية، أن بولندا

اعلنت الحكومة النيوزيلندية وشركة بلاك روك الأمريكية (BLK.N) إنهما ستطلقان صندوقًا للبنية التحتية للمناخ بقيمة 2 مليار دولار نيوزيلندي (1.22 مليار دولار) للاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر

اعلن البيت الأبيض عن اطلاعه على التقارير التي تحدثت عن محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المتواجدة في الوقت الحالي، والتي مازالت تتصدر المشهد

اعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن انها ما زالت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة ، يوم الاثنين ، عن 30 مليار دولار في أرباح الربع الثاني ، بانخفاض يقارب 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق ، وعزت ذلك إلى انخفاض أسعار

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لم تألو جهدا في دعم القضية السودانية منذ اليوم الأول للأزمة وبدأت بخطوات عملية من اجل تحقيق لم الشمل السوداني ورأب صدع الخلاف ..

قالت السيدة الأولى في أوكرانيا، أولينا زيلينسكا، إن القصف الروسي على أجزاء من منطقة دونيتسك (شرقي البلاد)، مستمر منذ سنوات وفي كل مرة تتعرض المباني السكنية للقصف "فإننا نتألم من جديد". وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه التصريحات جاءت بعد أن أصابت الصواريخ الروسية مناطق سكنية في مدينة

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن طائرات "التحالف الدولي" المسيرة اقتربت من طائرات "سو-35" الروسية في أجواء مدينة الرقة السورية وفوق البحر الأبيض المتوسط. وقال كوليت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، :"بالقرب من مدينة الرقة صباح أمس الأحد، تم تسجيل اقتراب خطير بين طائرتين مسيرتين

أصدر وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان المجتمعون في العاصمة التشادية اندجمينا، وعلى رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، بيانًا حول مخرجات الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين 7 أغسطس 2023م.

القت قوات الشرطة الامريكية القبض على صبي في سن المراهقة، وهو ابن عم مطلق النار في مدرسة يوفالد، في ولاية تكساس بتهمة التهديد بإطلاق النار على مدرسة ابتدائية محلية.

كشفت مسئولة امريكية رفيعة المستوى عن لقائها القادة العسكريين في النيجر واصفة المحادثات معهم بأنها اتّسمت بـ الصعوبة

أجرى المجلس العسكري في النيجر، عدة تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة في نيامي، في الوقت الذي يعلنون فيه حالة التأهب العسكري وغلق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي هجمات عسكرية خارجية بعد انتهاء المهلة التي حددها تكتل دول غرب افريقيا إيكواس؛ لإنهاء حالة الانقلاب في البلاد. وكشفت مصادر عسكرية في نيامي،

اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء عن إصابة 14 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية

منعت محكمة استئناف فيدرالية يوم الاثنين إدارةالرئيس الامريكي جو بايدن من المضي قدمًا في جزء آخر من أجندة إعفاء الطلاب من ديون الطلاب ، في محاولة لتسهيل إعفاء الأشخاص الذين احتالت عليهم مدارسهم من قروضهم

قال رئيس أحد المجالس المشرفة يوم الاثنين إن المجموعات التي تشرف على الأصول الأجنبية في فنزويلا تعتزم تقديم اقتراح هذا الأسبوع إلى الكونجرس الوطني لتمديد صلاحية السندات المتعثرة بمليارات الدولارات.

يعقد زعماء دول غرب إفريقيا قمة لمناقشة رفض المجلس العسكري في النيجر مهلة لإعادة الرئيس المخلوع ، الأمر الذي يحفز الآمال الدولية في التوصل إلى حل دون استخدام القوة.

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، تطورات الهجوم الأوكراني المضاد