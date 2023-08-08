أخبار العالم| وزراء خارجية دول جوار السودان يصدرون البيان الختامي لقمة إنجامينا.. اقتحام الاحتلال لنابلس وإصابة 14 فلسطينيا.. رئيس جديد للحكومة في النيجر وتغييرات بقادة الجيش

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
200 مليون دولار.. بايدن يقترب من الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلن مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
واشنطن قررت إيقاف المساعدات عن النيجر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن واشنطن قررت إيقاف المساعدات عن النيجر التي تشهد انقلابا عسكريا وقع في الـ26 من شهر يوليو الماضي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم.
وصول أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى البحر الأحمر وسط توتر مع إيران
وصل أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى البحر الأحمر على متن سفينتين حربيتين ، في إطار زيادة الانتشار بعد أن صادرت إيران ناقلات نفط ، بحسب ما أعلنت البحرية الأمريكية
كريدي سويس يخفض 80٪ من وظائف بنك هونج كونج الاستثماري
أكد مصدران مطلعان، أن حوالي 80٪ من موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في هونغ كونغ في Credit Suisse، سيتم الاستغناء عنهم، اعتبارًا من هذا الأسبوع؛ كجزء من تكامل البنك مع UBS Group (UBSG.S). وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات بشأن هذه المسألة كانت خاصة ، إن حوالي 20 مصرفيًا فقط
بيلاروسيا تعلن بدء مناورات عسكرية بالقرب من الحدود مع بولندا وليتوانيا
أعلنت بيلاروسيا عن بدء تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا، في خطوة جاءت وسط تصاعد التوترات مع هاتين الدولتين العضوتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ بعد وصول عناصر مجموعة "فاجنر" إلى بيلاروسيا، في أعقاب تمرد قصير داخل روسيا. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها الإنجليزية، أن بولندا
بقيمة 1.22 مليار دولار.. نيوزيلندا تطلق صندوق البنية التحتية للمناخ
اعلنت الحكومة النيوزيلندية وشركة بلاك روك الأمريكية (BLK.N) إنهما ستطلقان صندوقًا للبنية التحتية للمناخ بقيمة 2 مليار دولار نيوزيلندي (1.22 مليار دولار) للاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر
محاولة اغتيال رئيس أوكرانيا .. كيف رد البيت الأبيض ؟
اعلن البيت الأبيض عن اطلاعه على التقارير التي تحدثت عن محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المتواجدة في الوقت الحالي، والتي مازالت تتصدر المشهد
الولايات المتحدة: نصر على محاسبة روسيا لاجتياحها جورجيا واحتلال أراضيها
اعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن انها ما زالت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.
بلغت 30 مليار دولار.. أرامكو السعودية تكشف عن أرباحها
أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة ، يوم الاثنين ، عن 30 مليار دولار في أرباح الربع الثاني ، بانخفاض يقارب 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق ، وعزت ذلك إلى انخفاض أسعار
التفاصيل الكاملة لمشاركة وزير الخارجية في قمة دول جوار السودان بتشاد |تقرير
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لم تألو جهدا في دعم القضية السودانية منذ اليوم الأول للأزمة وبدأت بخطوات عملية من اجل تحقيق لم الشمل السوداني ورأب صدع الخلاف ..
سيدة أوكرانيا الأولى: القصف الروسي على أجزاء من منطقة دونيتسك مستمر
قالت السيدة الأولى في أوكرانيا، أولينا زيلينسكا، إن القصف الروسي على أجزاء من منطقة دونيتسك (شرقي البلاد)، مستمر منذ سنوات وفي كل مرة تتعرض المباني السكنية للقصف "فإننا نتألم من جديد". وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه التصريحات جاءت بعد أن أصابت الصواريخ الروسية مناطق سكنية في مدينة
روسيا: طائرات التحالف الدولي تخرق بروتوكولات تفادي التصادم فوق البحر المتوسط
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن طائرات "التحالف الدولي" المسيرة اقتربت من طائرات "سو-35" الروسية في أجواء مدينة الرقة السورية وفوق البحر الأبيض المتوسط. وقال كوليت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، :"بالقرب من مدينة الرقة صباح أمس الأحد، تم تسجيل اقتراب خطير بين طائرتين مسيرتين
عاجل.. ننشر البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في إنجامينا
أصدر وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان المجتمعون في العاصمة التشادية اندجمينا، وعلى رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، بيانًا حول مخرجات الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين 7 أغسطس 2023م.
أمه بلغت عنه.. القبض على ابن عم مطلق النار في تكساس بتهمة التخطيط
القت قوات الشرطة الامريكية القبض على صبي في سن المراهقة، وهو ابن عم مطلق النار في مدرسة يوفالد، في ولاية تكساس بتهمة التهديد بإطلاق النار على مدرسة ابتدائية محلية.
وكيلة الخارجية الأمريكية تكشف عن كواليس لقائها بقادة الانقلاب في النيجر
كشفت مسئولة امريكية رفيعة المستوى عن لقائها القادة العسكريين في النيجر واصفة المحادثات معهم بأنها اتّسمت بـ الصعوبة
عاجل.. المجلس العسكري في النيجر يجري تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة
أجرى المجلس العسكري في النيجر، عدة تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة في نيامي، في الوقت الذي يعلنون فيه حالة التأهب العسكري وغلق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي هجمات عسكرية خارجية بعد انتهاء المهلة التي حددها تكتل دول غرب افريقيا إيكواس؛ لإنهاء حالة الانقلاب في البلاد. وكشفت مصادر عسكرية في نيامي،
عاجل.. إصابة 14 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس
اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء عن إصابة 14 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية
محكمة أمريكية تمنع بايدن من تخفيف عبء الديون لصالح الطلاب المحتالين
منعت محكمة استئناف فيدرالية يوم الاثنين إدارةالرئيس الامريكي جو بايدن من المضي قدمًا في جزء آخر من أجندة إعفاء الطلاب من ديون الطلاب ، في محاولة لتسهيل إعفاء الأشخاص الذين احتالت عليهم مدارسهم من قروضهم
المعارضة في فنزويلا تقود الكونجرس لمناقشة تمديد صلاحية السندات
قال رئيس أحد المجالس المشرفة يوم الاثنين إن المجموعات التي تشرف على الأصول الأجنبية في فنزويلا تعتزم تقديم اقتراح هذا الأسبوع إلى الكونجرس الوطني لتمديد صلاحية السندات المتعثرة بمليارات الدولارات.
زعماء غرب أفريقيا يعقدون قمة جديدة لبحث تطورات الوضع في النيجر
يعقد زعماء دول غرب إفريقيا قمة لمناقشة رفض المجلس العسكري في النيجر مهلة لإعادة الرئيس المخلوع ، الأمر الذي يحفز الآمال الدولية في التوصل إلى حل دون استخدام القوة.
بلينكن يبحث تطورات الهجوم الأوكراني المضاد
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، تطورات الهجوم الأوكراني المضاد