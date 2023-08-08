حدث ليلا| السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكيني.. الصور الأولى من مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده.. سيد عبدالحفيظ يدرس العروض الإعلامية.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي من أبرزها الصور الأولى من مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

قال الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، إن نادي الزمالك طلب الحصول على قرض من وزارة الشباب والرياضة؛ من أجل حل مديونية النادي. وأضاف هشام، خلال برنامجه على قناة “النهار”: "الزمالك تواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمت الموافقة على طلب النادي". ومن المقرر أن يعقد وفد من نادي الزمالك

أكدت إيناس محمد، أول مأذونة في مدينة شبين الكوم، أنه تخرجت من كلية الحقوق، وقمت بعمل ماجيستير في القانون، معلقة كنت أعمل محامية في البداية، ولكن تقدمت لإعلان وظيفة مأذونة ، خاصة أنه لدي شغف ان أعمل بشكل غير تقليدي.

تستعد وزارة الأوقاف المصرية، لافتتاح مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديدات في المسجد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تستعد وزارة الأوقاف المصرية، لافتتاح مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديدات في المسجد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

قال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، توجه مع أسرته إلى الخارج؛ لقضاء إجازته، بعد رحيله عن القلعة الحمراء. وأوضح هشام، خلال برنامجه على قناة “النهار”: "سيد عبد الحفيظ لديه عدة عروض من بعض القنوات العربية والمصرية، ويدرسها في الوقت الحالي". وأضاف

شهدت منطقة الهرم جريمة مروعة أنهى خلالها عامل حياة زوجته وشرع في قتل أبنائه الخمسة ما أدى لمقتل أحدهم بينما يصارع الباقين الموت. تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع جريمة ووجود قتلى ومصابين، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

أكد السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك 75 رغبة للكليات على الطالب أن يكتبهم جميعا فى موقع التنسيق.

اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء عن إصابة 14 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية

أجرى المجلس العسكري في النيجر، عدة تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة في نيامي، في الوقت الذي يعلنون فيه حالة التأهب العسكري وغلق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي هجمات عسكرية خارجية بعد انتهاء المهلة التي حددها تكتل دول غرب افريقيا إيكواس؛ لإنهاء حالة الانقلاب في البلاد. وكشفت مصادر عسكرية في نيامي،

كشفت مسئولة امريكية رفيعة المستوى عن لقائها القادة العسكريين في النيجر واصفة المحادثات معهم بأنها اتّسمت بـ الصعوبة

القت قوات الشرطة الامريكية القبض على صبي في سن المراهقة، وهو ابن عم مطلق النار في مدرسة يوفالد، في ولاية تكساس بتهمة التهديد بإطلاق النار على مدرسة ابتدائية محلية.

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن حدوث صلح بين حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومرتضى منصور، رئيس لجنة الاشتراكات والعضويات بنادي الزمالك، خلال زيارة الأخير إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. وأشار الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أنه تم الصلح بين حازم إمام، عضو اتحاد الكرة،

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلطان طائفة البهرة بالهند، مفضل سيف الدين، وشاح النيل تقديرًا لجهوده المتواصلة في مصر...

أصدر وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان المجتمعون في العاصمة التشادية اندجمينا، وعلى رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، بيانًا حول مخرجات الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين 7 أغسطس 2023م.

تحدث وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن هاتفيا، الاثنين مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا من واشنطن العاصمة.

اعلن البيت الأبيض عن اطلاعه على التقارير التي تحدثت عن محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المتواجدة في الوقت الحالي، والتي مازالت تتصدر المشهد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي عن تحريض محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاعبين الفريق ومطالبتهم لهم بعدم اللعب بسبب المستحقات. وأضاف منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك :" حمزة المثلوثي وسيف الجزيري ليسوا من أبناء النادي ورفضوا كلام شيكابالا".

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي تم اتخاذه منذ فترة طويلة، وبالتحديد منذ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي يتفاوض مع كولر لتجديد عقده،

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، على قرار إدارة النادي الأهلي برحيل سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالفريق الأول. وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك "سيد عبد الحفيظ مشي عشان خلاص دوره خلص، بيبو كان سايبه يرد عليا، ولما أنا مشيت؛ مشوه". وأضاف مرتضي أن غرف ملابس

وصل أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى البحر الأحمر على متن سفينتين حربيتين ، في إطار زيادة الانتشار بعد أن صادرت إيران ناقلات نفط ، بحسب ما أعلنت البحرية الأمريكية يوم الإثنين.

يقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بجولة في مصانع الأسلحة ، وتفقد مصانع المدفعية ، وحتى إطلاق النار من رشاش تم إصداره حديثًا يبدو أنه يقدم لمحة نادرة عن منشآت الأسلحة السرية التابعة للدولة.

كشف النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، تفاصيل جديدة بشأن آخر تطورات أعمال لجنة العفو الرئاسي، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في عملها ولا تلتفت للشائعات.

ظهرت المطربة بوسي، في صورة مع الملحنين حسن وعزيز الشافعي، في صورة نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ضمن كواليس أغنية مش شايفنهم، التي تم طرحها قبل 4 أيام لصالح إحدى شركات المياه الغازية.