تركيا.. فرض 20% رسوما جديدة على واردات الذهب

فرضت تركيا رسومًا إضافية بنسبة 20٪ على بعض واردات الذهب ، وفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية في وقت مبكر من ،اليوم الثلاثاء ، في محاولة للحد من التأثير السلبي على ميزان الحساب الجاري.

وقال القرار إن واردات الذهب القادمة من دول ليس لها اتفاقية تجارة حرة وليست في الاتحاد الأوروبي ستُفرض عليها رسوم إضافية بالإضافة إلى رسوم الاستيراد الحالية وغيرها من الرسوم.

وتشمل واردات الذهب التي سيتم فرض رسوم إضافية عليها كجزء من القرار منتجات المجوهرات الذهبية وأجزائها ، وبعض منتجات المعادن الأساسية المطلية بالمعادن الثمينة.

كما اتسع عجز الحساب الجاري التركي بشكل أساسي بسبب ارتفاع واردات الذهب والطاقة وبلغ 37.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام ، متسعًا بنحو 44٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية ، الإثنين ، نقلاً عن مصدر لم تسمه أن تركيا تخطط لفرض حصة على واردات الذهب غير المعالج.