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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خبز بالسمسم

طريقة عمل خبز بالسمسم
طريقة عمل خبز بالسمسم

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل خبز بالسمسم المشهي بشكل سريع. 

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المقادير لعمل خبز السمسم 


4 كوب و نصف دقيق 
كوب ونص حليب 
نص  كوب  زبدة  أو سمن 
2 ملعقة كبيرة سكر 
ملعقة  ونص خميرة 
 ربع ملعقة  ملح 
1 بيضة
دهن الوجة 
صفار بيضة 
سمسم للتزيين 
#الطريقة: 
في وعاء عميق  يوضع الدقيق و السكر و الخميرة و نقلبهم جيدا 
يضاف السمن و نقلب جيدا ثم يضاف البيض و الماء الدافي والحليب بالتدريج مع العجن حتى تتكون لديك عجينة طرية وغير لاصقة نعجن لمدة ٥ دقائق 
تغطي العجينة و تترك لتخمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها 
قسمي العجينة إلى كرات حوالي  نفرد كل كرة و بعدين نلفها ونشكلها على شكل ضفائر  
يوضع الخبز في صينية مدهونة سمن  و يغطي بفوطة نظيفة وتركها حتى تخمر لمدة نصف ساعة حتي يتضاعف حجمها 
ثم ادهني وجه الخبز  بصفار بيضة  ونرش السمسم حسب موضح بالصورة
 و اخبزيها بالفرن المحمى مسبقا  علي درجة حرارة ٢٠٠ درجة لمدة 12 دقيقة الي ١٥ دقيقة حتى تصبح ذهبيه

خبز بالسمسم طريقة عمل خبز بالسمسم خبز ​​​​​​​health السكر

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