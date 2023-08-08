تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل خبز بالسمسم المشهي بشكل سريع.



المقادير لعمل خبز السمسم



4 كوب و نصف دقيق

كوب ونص حليب

نص كوب زبدة أو سمن

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة ونص خميرة

ربع ملعقة ملح

1 بيضة

دهن الوجة

صفار بيضة

سمسم للتزيين

#الطريقة:

في وعاء عميق يوضع الدقيق و السكر و الخميرة و نقلبهم جيدا

يضاف السمن و نقلب جيدا ثم يضاف البيض و الماء الدافي والحليب بالتدريج مع العجن حتى تتكون لديك عجينة طرية وغير لاصقة نعجن لمدة ٥ دقائق

تغطي العجينة و تترك لتخمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها

قسمي العجينة إلى كرات حوالي نفرد كل كرة و بعدين نلفها ونشكلها على شكل ضفائر

يوضع الخبز في صينية مدهونة سمن و يغطي بفوطة نظيفة وتركها حتى تخمر لمدة نصف ساعة حتي يتضاعف حجمها

ثم ادهني وجه الخبز بصفار بيضة ونرش السمسم حسب موضح بالصورة

و اخبزيها بالفرن المحمى مسبقا علي درجة حرارة ٢٠٠ درجة لمدة 12 دقيقة الي ١٥ دقيقة حتى تصبح ذهبيه