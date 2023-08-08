تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل خبز بالسمسم المشهي بشكل سريع.
المقادير لعمل خبز السمسم
4 كوب و نصف دقيق
كوب ونص حليب
نص كوب زبدة أو سمن
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة ونص خميرة
ربع ملعقة ملح
1 بيضة
دهن الوجة
صفار بيضة
سمسم للتزيين
#الطريقة:
في وعاء عميق يوضع الدقيق و السكر و الخميرة و نقلبهم جيدا
يضاف السمن و نقلب جيدا ثم يضاف البيض و الماء الدافي والحليب بالتدريج مع العجن حتى تتكون لديك عجينة طرية وغير لاصقة نعجن لمدة ٥ دقائق
تغطي العجينة و تترك لتخمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها
قسمي العجينة إلى كرات حوالي نفرد كل كرة و بعدين نلفها ونشكلها على شكل ضفائر
يوضع الخبز في صينية مدهونة سمن و يغطي بفوطة نظيفة وتركها حتى تخمر لمدة نصف ساعة حتي يتضاعف حجمها
ثم ادهني وجه الخبز بصفار بيضة ونرش السمسم حسب موضح بالصورة
و اخبزيها بالفرن المحمى مسبقا علي درجة حرارة ٢٠٠ درجة لمدة 12 دقيقة الي ١٥ دقيقة حتى تصبح ذهبيه